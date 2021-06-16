Дом 1876 года постройки в центре Рязани расселят и реконструируют

Речь идет о доме № 31 по улице Кудрявцева. В администрации вынесли постановление о признании дома аварийным после обращения активистов регионального отделения ОНФ.

Дом 1876 года постройки в центре Рязани расселят и реконструируют. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Речь идет о доме № 31 по улице Кудрявцева. В администрации вынесли постановление о признании дома аварийным после обращения активистов регионального отделения ОНФ. Здание представляет историко-культурную ценность, поэтому может быть реконструировано.

Дом построили в 1876 году, он известен как доходный дом Карнеева. В настоящее время в шести квартирах дома проживает пять семей.

Признать здание аварийным и расселить жильцов общественники попросили в конце 2020 года.

«Мы предложили выход — признать аварийными отдельные жилые помещения, а после того как люди будут расселены, начать поиски инвестора, который мог бы привести весь дом в порядок и получить его в долгосрочную аренду или в собственность на приемлемых условиях», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин.