Депутаты Рязанской гордумы заступились за главврача больницы имени Семашко

«Людмила Юрьевна с 1998 года занимает должность главрача и за это время приложила максимум усилий, чтобы превратить возглавляемую ею больницу в современное, качественно оснащенное медучреждение, — отметила депутат гордумы, почетный гражданин Рязани Лариса Максимова. С самого начала пандемии больница стала одним из ведущих ковидных госпиталей. Работающие здесь врачи профессионально выполняют свой долг и во время пожара сделали все, чтобы спасти как можно больше людей».

В среду, 16 июня, на заседании комитета Рязанской гордумы по социальной политике депутаты высказались в поддержку главного врача городской больницы имени Семашко Людмилы Сорокиной.

«Людмила Юрьевна с 1998 года занимает должность главрача и за это время приложила максимум усилий, чтобы превратить возглавляемую ею больницу в современное, качественно оснащенное медучреждение, — отметила депутат гордумы, почетный гражданин Рязани Лариса Максимова. С самого начала пандемии больница стала одним из ведущих ковидных госпиталей. Работающие здесь врачи профессионально выполняют свой долг и во время пожара сделали все, чтобы спасти как можно больше людей».

На заседании комитета Людмилу Сорокину поддержали и другие его участники.

Напомним, пожар в больнице Семашко произошел в ночь на среду, 9 июня. Загорелась медтехника в одной из палат на первом этаже реанимационного отделения. Погибли трое пациентов, еще одна 61-летняя пациентка скончалась в понедельник, 14 июня. О смерти еще одной эвакуированной стало известно 16 июня. Источники в центральном аппарате Следственного комитета сообщили прессе, что по предварительным данным, аппараты ИВЛ в пожаре не виноваты. Возможно, первой загорелась функциональная кровать с электрическим приводом. Для выяснения обстоятельств трагедии следователи задержали Людмилу Сорокину на рабочем месте.