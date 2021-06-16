Стало известно, когда в Рязани отметят День города

Массовые мероприятия в этот день будут зависеть от действующих антиковидных ограничений. Вопрос рассмотрят на заседании гордумы 21 июня.

В Рязани назначили дату Дня города. Решение озвучили в среду, 16 июня, на заседании комитета гордумы по социальной политики.

Начальник управления культуры мэрии Евгения Власова предложила отметить этот праздник 7 августа. По ее мнению, массовые мероприятия в этот день будут зависеть от действующих антиковидных ограничений. Вопрос рассмотрят на заседании гордумы 21 июня.

Ранее День города совмещали с Днем ВДВ — 2 августа, в 80-е — начале 90-х годов он проводился в конце мая. 900-летие Рязани отмечали в начале сентября.