Мошенники обманули двух рязанок почти на 400 тысяч рублей

Женщинам на мобильные телефоны позвонили незнакомцы, которые представили работниками службы безопасности банка и сообщили, что их счета кто-то атакует. Пострадавшие выполнили указания звонивших и передали им доступ к счетам.

Мошенники украли обманули двух жительниц Рязанской области на 370 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщинам на мобильные телефоны позвонили незнакомцы, которые представили работниками службы безопасности банка и сообщили, что их счета кто-то атакует. Пострадавшие выполнили указания звонивших и передали им доступ к счетам. У 43-летней воспитательницы детсада пропали 119 тысяч рублей, а с банковской карты 46-летней шиловской медработницы похитили 256 тысяч рублей.

Полиция установила, что к преступлениям причастны разные люди. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.