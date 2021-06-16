Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках в парках
Ранее Собянин опубликовал указ об ограничениях по коронавирусу. С 13 по 20 июня запрещалось использовать детские и спортплощадки, беседки, лавочки. Таким образом в парках можно было только гулять.
Москвичам снова разрешили сидеть на скамейках в парках. Распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина с изменениями опубликовано на официальном портале мэра и правительства. Ранее Собянин опубликовал указ об ограничениях по коронавирусу. С 13 по 20 июня запрещалось использовать детские и спортплощадки, беседки, лавочки. Таким образом в парках можно было только гулять.