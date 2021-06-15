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Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на «дистанционку»
Летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию узы могут организовать дистанционно. Согласно приказу, учебным учреждениям нужно выполнить антикоронавирусные требования среди сотрудников.

Минобрнауки порекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат работы. Приказ опубликовали во вторник, 15 июня, на сайте ведомства.

В документе отметили, что летнюю сессию и государственную итоговую аттестацию узы могут организовать дистанционно. Согласно приказу, учебным учреждениям нужно выполнить антикоронавирусные требования среди сотрудников.

Напомним, с 15 по 19 июня в Москве объявили нерабочими из-за роста заболеваемости коронавирусом.