Волонтеры помогли детям, оказавшимся на реке без связи в непогоду

Дети отправились в восьмидневный сплав по Пре. Накануне выхода подростков на маршрут турклуб «Одиссея» из Коломны связался с ПСО «Мещера». Выяснилось, что в селе Веретье во время грозы сломался трансформатор, обесточив в том числе вышку сотовой связи. Дети оказались на реке без связи в непогоду.

В понедельник, 14 июня, волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера» и МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева помогли выбраться школьникам, оказавшимся на реке в непогоду. Об этом сообщили в группе отряда «ВКонтакте».

Дети отправились в восьмидневный сплав по Пре. Накануне выхода подростков на маршрут турклуб «Одиссея» из Коломны связался с ПСО «Мещера». Выяснилось, что в селе Веретье во время грозы сломался трансформатор, обесточив в том числе вышку сотовой связи. Дети оказались на реке без связи в непогоду.

Экипаж «Мещеры» объехал туристические стоянки в районе кордона Красинский. На финальную точку маршрута дети вышли утром 14 июня.

От села Веретье до реки дорогу залило дождями, она стала непроходимой для «ГАЗелей», встречавших группу. Подростков решили встретить на трех внедорожниках.

«Большой белый УАЗ, по словам детей — «лучшее в этом походе!» — отметили волонтеры.