Видео: в Рязани мужчина напал с ножом на офис микрофинансов

Мужчина с ножом потребовал деньги у сотрудниц. Пострадавшие сообщили ему, что у них есть только 1900 рублей и отдали купюры злоумышленнику. После этого он скрылся.

В Рязани мужчина напал с ножом на офис микрофинансов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина с ножом потребовал деньги у сотрудниц. Пострадавшие сообщили ему, что у них есть только 1900 рублей и отдали купюры злоумышленнику. После этого он скрылся.

Полиция установила приметы мужчины, его путь отследили по камерам видеонаблюдения. После нападения он пришел в «питейное заведение». Один из работников вспомнила, что вызывал для этого посетителя такси.

Полиция разыскала таксиста, который рассказал, что довез мужчину до поселка Искра Рязанского района. В поселке оперативникам рассказали, что злоумышленник часто посещает местный супермаркет. Его задержали там.

29-летний мужчина из Забайкальского края ранее неоднократно был судим за грабежи. Он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении ограбления в Чите.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Мужчину заключили под стражу.