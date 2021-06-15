В Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов

В субботу, 19 июня, в Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов Can-Am Extreme Ring. За призы в четырех классах поборются начинающие и опытные райдеры с разных городов страны.