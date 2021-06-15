В Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов
В субботу, 19 июня, в Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов Can-Am Extreme Ring. За призы в четырех классах поборются начинающие и опытные райдеры с разных городов страны.
В субботу, 19 июня, в Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов Can-Am Extreme Ring. За призы в четырех классах поборются начинающие и опытные райдеры с разных городов страны.
Тайминг мероприятия:
- 8:00 — 9:45 — регистрация
- 9:45 — 10.00 — брифинг
- 10:00 — 10:30 — ознакомительный круг для категорий «Light» и «Advance»
- 10:30 — 11:10 — заезд «Light»
- 11:10 — 11:30 — проверка готовности трассы «Advance»
- 11:30 — 12:30 — заезд advance
- 12:30 — 13:00 — дополнительная регистрация класса sport
- 12:30 — 13:00 — подготовка трассы sport
- 13:00 — 13:15 — брифинг «Sport»
- 13:15 — 14:00 — ознакомительный круг sport
- 14:00 — 15:30 — заезд «Sport mid»
- 15:30 — 16:00 — проверка готовности трассы
- 16:00 — 17:30 — заезд «Sport max»
- 19:00 — награждение
Подробности можно узнать на