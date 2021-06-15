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В Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов
В субботу, 19 июня, в Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов Can-Am Extreme Ring. За призы в четырех классах поборются начинающие и опытные райдеры с разных городов страны.

В субботу, 19 июня, в Рязанской области пройдет кольцевая гонка квадроциклов Can-Am Extreme Ring. За призы в четырех классах поборются начинающие и опытные райдеры с разных городов страны.

Тайминг мероприятия:

  • 8:00 — 9:45 — регистрация
  • 9:45 — 10.00 — брифинг
  • 10:00 — 10:30 — ознакомительный круг для категорий «Light» и «Advance»
  • 10:30 — 11:10 — заезд «Light»
  • 11:10 — 11:30 — проверка готовности трассы «Advance»
  • 11:30 — 12:30 — заезд advance
  • 12:30 — 13:00 — дополнительная регистрация класса sport
  • 12:30 — 13:00 — подготовка трассы sport
  • 13:00 — 13:15 — брифинг «Sport»
  • 13:15 — 14:00 — ознакомительный круг sport
  • 14:00 — 15:30 — заезд «Sport mid»
  • 15:30 — 16:00 — проверка готовности трассы
  • 16:00 — 17:30 — заезд «Sport max»
  • 19:00 — награждение

Подробности можно узнать на сайте.