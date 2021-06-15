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В Рязанской области ожидается дождь
Ночью и утром возможен туман. Соответствующий прогноз на среду, 16 июня, опубликовало региональное управление МЧС.

В Рязанской области ожидается небольшой дождь. Прогноз на среду, 16 июня, опубликовало региональное управление МЧС.

По данным синоптиков, в Рязанской области в среду будет переменная облачность. Местами ожидается кратковременный дождь. Возможна гроза.

Кроме того, ночью и утром в регионе ожидается туман.

Ветер северо-западный до 4-9 метров в секунду, днем местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит до +18 градусов, днем — до +27 градусов.