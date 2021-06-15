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В Рязанской области к концу недели ожидается высокая активность солнца
Высокий индекс ультрафиолетового излучения будет превышать 6 единиц. Он начнется с 17 июня.

В Рязанской области к концу недели ожидается высокая активность солнца. Соответствующий прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Повышенная солнечная активность ожидается во всем Центральном федеральном округе — Московской, Калужской, Тульской, Смоленской, Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской и Рязанской областях.

По словам Вильфанда, индекс ультрафиолетового излучения будет превышать 6 единиц — в четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет очень высокая активность солнца.

Особенно опасным солнце будет в День летнего солнцестояния в понедельник, 21 июня.

«21 июня будет особенно опасным с точки зрения ультрафиолета, для ЦФО особенно. Солнце в этот период особенно насыщенно энергией. Индекс ультрафиолетового излучения выше 6 единиц для умеренных широт — это достаточно редкое событие», — отметил метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти — среднему, от шести до семи — высокому, от восьми до десяти — очень высокому, а от 11 и выше — экстремальному.

При значениях индекса от 3 до 7 специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.