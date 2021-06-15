В Рязани осудили жительницу Удмуртии за мошенничество с лекарством для ребенка-инвалида

Инцидент случился в апреле 2020 года. Подробную информацию приводит пресс-служба региональной прокуратуры.

В Рязани осудили жительницу Удмуртии за мошенничество с лекарством для ребенка-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент случился в апреле 2020 года. Подсудимая разместила в интернете фиктивное объявление о продаже лекарства. На него откликнулась рязанка, сообщив, что лекарство требуется для несовершеннолетней дочери-инвалида. Женщина перевела мошеннице 15 тысяч рублей. Однако вместо заказанного лекарства потерпевшей пришла посылка с витаминным комплексом.

Жительницу Удмуртии признали виновной. Ей назначили наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Приговор в законную силу вступил.