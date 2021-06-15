В Рязани на видеорегистратор попала драка водителя и пешехода

Инцидент произошел на пешеходном переходе по улице Есенина. Соответствующий ролик появился в соцсетях.

В Рязани на видеорегистратор попала драка водителя и пешехода. Ролик во вторник, 15 июня, выложили пользователи в соцсети.

Инцидент произошел на улице Есенина. На кадрах видно, как мужчина и женщина пытались перейти дорогу по пешеходному переходу, однако дорогу им перегородила легковушка. В этот момент водитель вышел из автомобиля и начал избивать мужчину.