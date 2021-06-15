Россиян предупредили о перегруженности черноморских курортов

О ситуации заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, это связано с ограничением авиасообщений с другими странами из-за коронавируса и нехваткой отелей современного уровня.

Черноморские курорты в России перегружены туристами. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью « Известиям ».

По ее словам, причиной максимальной загруженности курортов Черного моря стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за пандемии и нехватка отелей современного уровня.

Ситуацию взяли на контроль и в ближайшие годы власти планируют существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах.

«Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», — объяснила Догузова.