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Россиян предупредили о перегруженности черноморских курортов
О ситуации заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, это связано с ограничением авиасообщений с другими странами из-за коронавируса и нехваткой отелей современного уровня.

Черноморские курорты в России перегружены туристами. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью «Известиям».

По ее словам, причиной максимальной загруженности курортов Черного моря стало ограничение авиасообщения с другими странами из-за пандемии и нехватка отелей современного уровня.

Ситуацию взяли на контроль и в ближайшие годы власти планируют существенно увеличить число хороших гостиниц, в том числе создать не менее 20 тысяч номеров в курортных и рекреационных зонах.

«Сегодня, для сравнения, на всю страну порядка 60 тысяч номеров под федеральными и международными брендами, и находятся они в основном в крупных городах», — объяснила Догузова.