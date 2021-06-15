В Радиоуниверситете отметили лучших работников

Награждение проходило на заседании Ученого Совета в пятницу, 11 июня. Ректор РГРТУ Михаил Чиркин вручил награды Минобрнауки России, почетные грамоты и благодарности сотрудникам университета.

В Радиоуниверситете отметили лучших работников. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Награждение проходило на заседании Ученого Совета в пятницу, 11 июня. Ректор РГРТУ Михаил Чиркин вручил награды Минобрнауки России, почетные грамоты и благодарности сотрудникам университета.

Удостоверения о присвоении звания «Почетный работник сферы образования РФ» вручили проректору по научной работе и инновациям Сергею Гусеву, директору института международной деятельности Наталье Есениной, профессору кафедры высшей математики Анатолию Новикову и доценту кафедры АИТУ Александру Селяеву.

Почетными грамотами Минобрнауки России отметили доцента кафедры ЭВМ Наталью Гринченко, заведующую учебной частью РССК Надежду Злобину, доцента кафедры ИФП Артура Ильина, главного инженера Сергея Куликова, заведующего кафедрой МНЭЛ Владимира Литвинова, главного бухгалтера Любовь Москвитину, заведующего кафедрой физвоспитания Александра Петрова, доцента кафедры САПР Алексея Сапрыкина.

Кроме того, в Книгу почета РГРТУ занесли профессора кафедры ЭП Бориса Козлова, заведующего кафедрой РТУ Юрия Паршина, заведующего кафедрой ИБ Виктора Пржегорлинского и профессора кафедры ИИБМТ Евгения Прошина.

Традиционно были объявлены имена работников университета, занесенных на Доску почета. В 2021 году это 27 человек. Также за многолетнюю плодотворную работу и высокие показатели в труде 27 сотрудников были отмечены Почетной грамотой РГРТУ и 51 — благодарностью.

Отдельно отметили победители рейтинга преподавателей и кафедр.

Фото «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»