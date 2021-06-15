В Клепиковском районе при пожаре погиб мужчина

Пожар в населенном пункте Екшур произошел в понедельник, 14 июня. Сводку о происшествиях опубликовало региональное управление МЧС.

В Клепиковском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар случился в понедельник, 14 июня, в 8:35 в населенном пункте Екшур. Огнем повреждена однокомнатная квартира в многоквартирном доме. Есть погибший — мужчина 1937 года рождения.

На пожар выезжали один пожарный автомобиль и три человека личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.