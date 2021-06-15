В Касимове раскрыли кражу радиаторов из школы

Злоумышленника обнаружили случайно, когда полицейские патрулировали улицы города. Правоохранители заметили автомобиль, у которого из приоткрытого багажника были видны металлические конструкции, напоминающие радиаторы водяного отопления.

В Касимове раскрыли кражу радиаторов из здания школы. Об этом сообщает областное управление МВД.

Злоумышленника обнаружили случайно, когда полицейские патрулировали улицы города. Правоохранители заметили автомобиль, у которого из приоткрытого багажника были видны металлические конструкции, напоминающие радиаторы водяного отопления. Машину остановили.

Выяснилось, что 30-летний местный житель проник в здание учебного учреждения и вывез три радиатора — школа закрыта и не работает, но помещения заперты и охраняются. Часть конструкций выглядывали наружу, однако злоумышленник решил вывезти все радиаторы сразу.

Ранее задержанный привлекался за вождение в нетрезвом виде — его лишили прав. Теперь, помимо грубого нарушения ПДД, мужчину привлекут к ответственности за кражу.

В отношении касимовца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.