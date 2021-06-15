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В старожиловской деревне нашли труп мужчины
Соседи заметили, что одинокий мужчина третий день не выходит из дома. Ему стучали в окна и дверь, но никто не открыл.

В понедельник, 14 июня, в деревне Соха Старожиловского района в 12-квартирном доме нашли труп мужчины 1959 года рождения. Об этом пишет ИД «Пресса».

Соседи заметили, что одинокий мужчина третий день не выходит из дома. Ему стучали в окна и дверь, но никто не открыл. Жильцы обратились к специалисту поселения, а та — в полицию.

В присутствии правоохранительных органов соседи залезли через окно квартиры на первом этаже и открыли дверь. В квартире нашли труп хозяина.

Уроженец Республики Саха (Якутия), купил квартиру и второй год жил в старожиловской Сохе. Мужчина вел тихий, спокойный образ жизни.

Следователи организовали процессуальную проверку.