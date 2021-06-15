Суд вынес приговор рецидивистке, похитившей у пенсионерки 110 тысяч рублей

Женщина представилась соцработником и под этим предлогом вошла в квартиру.

Суд вынес приговор рецидивистке, похитившей у пенсионерки 110 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел в январе 2021 года. Женщина пришла в квартиру потерпевшей и представилась волонтером соцслужбы. Она пояснила, что принесла пенсионерке бесплатные продукты питания и для их получения необходимо заполнить заявление. Под этим предлогом злоумышленница предложила хозяйке пройти в ее квартиру. После этого женщина достала из сумки пенсионерки деньги, пока та не видит, и скрылась.

Ранее судимую рязанку признали виновной. Ей назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.