Рязанский спортсмен занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике

Алексей Макаров завоевал «золото» на соревнованиях в Саранске.

Рязанец занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике по спорту ЛИН. Об этом сообщает региональный минспорт.

Соревнования проходили с 12 по 17 июня в Саранске. В них приняли участие 198 спортсменов из 28 регионов страны.

По итогам соревнований представитель рязанской спортивной школы «Орион» Алексей Макаров завоевал «золото» в беге на 400 метров с результатом 51.86 секунд.