Рязанские спортсмены примут участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ

По результатам соревнований станет известен стартовый состав сборной на Олимпийских играх в Токио.

Рязанские спортсмены примут участие в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает региональный минспорт.

Чемпионат России стартует 16 июня на гребном канале «Москва». Всего в нем примут участие 300 спортсменов из 30 регионов страны. По результатам соревнований станет известен стартовый состав сборной на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмены будут выступать в олимпийских дисциплинах на 200, 500 и 1000 метров в одиночках, двойках и четверках.

Финальные заезды чемпионата России пройдут 18, 20 и 22 июня.

Прямая трансляция финальных заездов чемпионата России будет вестись на YouTube-канале ВФГБК.