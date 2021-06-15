Про Рязань рассказали в «Непутевых заметках» на Первом канале

Во второй половине передачи ведущий Дмитрий Крылов рассказывает про историю города.

Про Рязань рассказали в «Непутевых заметках» на Первом канале. Соответствующий ролик появился на сайте канала.

Ведущий Дмитрий Крылов рассказал о Рязанском кремле.

«До середины 17 века на оборонительных кремлевских валах высились крепостные стены. Но, когда границы отодвинулись, необходимость в стенах отпала. Сейчас Рязанский кремль — единственный, не имеющий стен. Их заменяют крепостные рвы», — рассказал ведущий в сюжете.

Помимо кремля, Дмитрий Крылов рассказал о популярной поговорке «В Рязани — грибы с глазами», а также упомянул улицы Ленина, Почтовую, музей-усадьбу академика Ивана Павлова, музея Максимилиана Факторовича и училище ВДВ.