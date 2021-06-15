\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
26°
Срд, 16
23°
Чтв, 17
21°
ЦБ USD 71.68 -0.52 12/06
ЦБ EUR 87.33 -0.48 12/06
Нал. USD 71.75 / 72.35 09:26
Нал. EUR 87.1 / 87.65 09:26
Новости
Публикации
Рязанский застройщик «ВЕЛЛКОМ» породил долгострои и увяз в многомиллио...
Перед любыми выборами в регионе на информационном поле...
12 июня 17:08
14 765
Родители и дети «французской» школы провели масштабную акцию против пе...
Родители и ученики школы № 6 с углубленным изучением фр...
12 июня 08:21
4 977
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 15:15
3 994
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
8 июня 17:08
1
11 198
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Про Рязань рассказали в «Непутевых заметках» на Первом канале
Во второй половине передачи ведущий Дмитрий Крылов рассказывает про историю города.

Про Рязань рассказали в «Непутевых заметках» на Первом канале. Соответствующий ролик появился на сайте канала.

Ведущий Дмитрий Крылов рассказал о Рязанском кремле.

«До середины 17 века на оборонительных кремлевских валах высились крепостные стены. Но, когда границы отодвинулись, необходимость в стенах отпала. Сейчас Рязанский кремль — единственный, не имеющий стен. Их заменяют крепостные рвы», — рассказал ведущий в сюжете.

Помимо кремля, Дмитрий Крылов рассказал о популярной поговорке «В Рязани — грибы с глазами», а также упомянул улицы Ленина, Почтовую, музей-усадьбу академика Ивана Павлова, музея Максимилиана Факторовича и училище ВДВ.