Про Рязань рассказали в «Непутевых заметках» на Первом канале
Во второй половине передачи ведущий Дмитрий Крылов рассказывает про историю города.
Про Рязань рассказали в «Непутевых заметках» на Первом канале. Соответствующий ролик появился на сайте канала.
Ведущий Дмитрий Крылов рассказал о Рязанском кремле.
«До середины 17 века на оборонительных кремлевских валах высились крепостные стены. Но, когда границы отодвинулись, необходимость в стенах отпала. Сейчас Рязанский кремль — единственный, не имеющий стен. Их заменяют крепостные рвы», — рассказал ведущий в сюжете.
Помимо кремля, Дмитрий Крылов рассказал о популярной поговорке «В Рязани — грибы с глазами», а также упомянул улицы Ленина, Почтовую, музей-усадьбу академика Ивана Павлова, музея Максимилиана Факторовича и училище ВДВ.