На усиление безопасности рязанских школ и детских садов дополнительно требуется 8,7 миллиона

На сегодняшний день комплексная безопасность образовательных учреждений Рязани обеспечивается «надлежащим образом». Об этом на заседании комитета Рязанской гордумы по бюджету и налоговой политике сообщил начальник управления образования и молодежной политики мэрии Дмитрий Филиппов. Для оснащения школ и детских садов дополнительным освещением, а также на установку ограждений и камер видеонаблюдения требуется еще 8,7 миллиона рублей.
Системы видеонаблюдения, по мнению чиновника, необходимо разместить в 19 детских садах и шести школах. На комитете возникла дискуссия о точной сумме необходимых расходов. Вопрос о величине ассигнований вынесут на ближайшее заседание думы, которое состоится 21 июня. На этом же заседании планируется рассмотреть проект решения об изменении расходов городского бюджета на 2021-й год, предусматривающий дополнительное выделение 470,8 млн рублей на ремонт дорог, 3 млн рублей на строительство первой очереди кладбища «Преображенское» и 50 млн рублей на капитальный ремонт тепловых сетей.