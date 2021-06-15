На усиление безопасности рязанских школ и детских садов дополнительно требуется 8,7 миллиона

Системы видеонаблюдения необходимо разместить в 19 детских садах и шести школах. На комитете возникла дискуссия о точной сумме необходимых расходов. Вопрос о величине ассигнований вынесут на ближайшее заседание думы, которое состоится 21 июня.

На сегодняшний день комплексная безопасность образовательных учреждений Рязани обеспечивается «надлежащим образом». Об этом на заседании комитета Рязанской гордумы по бюджету и налоговой политике сообщил начальник управления образования и молодежной политики мэрии Дмитрий Филиппов. Для оснащения школ и детских садов дополнительным освещением, а также на установку ограждений и камер видеонаблюдения требуется еще 8,7 миллиона рублей.

Системы видеонаблюдения, по мнению чиновника, необходимо разместить в 19 детских садах и шести школах. На комитете возникла дискуссия о точной сумме необходимых расходов. Вопрос о величине ассигнований вынесут на ближайшее заседание думы, которое состоится 21 июня. На этом же заседании планируется рассмотреть проект решения об изменении расходов городского бюджета на 2021-й год, предусматривающий дополнительное выделение 470,8 млн рублей на ремонт дорог, 3 млн рублей на строительство первой очереди кладбища «Преображенское» и 50 млн рублей на капитальный ремонт тепловых сетей.