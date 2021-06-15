\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
26°
Срд, 16
23°
Чтв, 17
21°
ЦБ USD 71.83 0.15 16/06
ЦБ EUR 87.21 -0.12 16/06
Нал. USD 71.65 / 73.25 18:35
Нал. EUR 87.09 / 87.95 19:02
Новости
Публикации
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
4 часа назад
3 573
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
1 995
Рязанский застройщик «ВЕЛЛКОМ» породил долгострои и увяз в многомиллио...
Перед любыми выборами в регионе на информационном поле...
12 июня 17:08
15 580
Родители и дети «французской» школы провели масштабную акцию против пе...
Родители и ученики школы № 6 с углубленным изучением фр...
12 июня 08:21
6 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На усиление безопасности рязанских школ и детских садов дополнительно требуется 8,7 миллиона
Системы видеонаблюдения необходимо разместить в 19 детских садах и шести школах. На комитете возникла дискуссия о точной сумме необходимых расходов. Вопрос о величине ассигнований вынесут на ближайшее заседание думы, которое состоится 21 июня.

На сегодняшний день комплексная безопасность образовательных учреждений Рязани обеспечивается «надлежащим образом». Об этом на заседании комитета Рязанской гордумы по бюджету и налоговой политике сообщил начальник управления образования и молодежной политики мэрии Дмитрий Филиппов. Для оснащения школ и детских садов дополнительным освещением, а также на установку ограждений и камер видеонаблюдения требуется еще 8,7 миллиона рублей.

Системы видеонаблюдения, по мнению чиновника, необходимо разместить в 19 детских садах и шести школах. На комитете возникла дискуссия о точной сумме необходимых расходов. Вопрос о величине ассигнований вынесут на ближайшее заседание думы, которое состоится 21 июня. На этом же заседании планируется рассмотреть проект решения об изменении расходов городского бюджета на 2021-й год, предусматривающий дополнительное выделение 470,8 млн рублей на ремонт дорог, 3 млн рублей на строительство первой очереди кладбища «Преображенское» и 50 млн рублей на капитальный ремонт тепловых сетей.