Пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко медсестра перенесла первую операцию

27-летняя медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко, перенесла первую операцию, она чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщила
После пожара девушку доставили в Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского.
Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, они проходят лечение на дому.
Также в удовлетворительном состоянии четыре пациента реанимации, которых после пожара перевели в палату для интенсивной терапии 3 корпуса больницы имени Семашко. В удовлетворительном состоянии находится 61-летняя пациентка, которую после пожара доставили в ОКБ.
Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.
Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.
Также появилось видео начала пожара.