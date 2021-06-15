Пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко медсестра перенесла первую операцию

После пожара девушку доставили в ​ Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, они проходят лечение на дому.

27-летняя медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко, перенесла первую операцию, она чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщила региональная опергруппа .

После пожара девушку доставили в ​ Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского.

Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, они проходят лечение на дому.

Также в удовлетворительном состоянии четыре пациента реанимации, которых после пожара перевели в палату для интенсивной терапии 3 корпуса больницы имени Семашко. В удовлетворительном состоянии находится ​ 61-летняя пациентка, которую после пожара доставили в ОКБ.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.