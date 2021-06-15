\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
26°
Срд, 16
23°
Чтв, 17
22°
ЦБ USD 71.83 0.15 16/06
ЦБ EUR 87.21 -0.12 16/06
Нал. USD 71.70 / 72.40 14:39
Нал. EUR 87.01 / 87.55 14:48
Новости
Публикации
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
1 769
Рязанский застройщик «ВЕЛЛКОМ» породил долгострои и увяз в многомиллио...
Перед любыми выборами в регионе на информационном поле...
12 июня 17:08
15 125
Родители и дети «французской» школы провели масштабную акцию против пе...
Родители и ученики школы № 6 с углубленным изучением фр...
12 июня 08:21
5 261
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
9 июня 15:15
4 125
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко медсестра перенесла первую операцию
После пожара девушку доставили в ​ Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, они проходят лечение на дому.

27-летняя медсестра, пострадавшая при пожаре в больнице имени Семашко, перенесла первую операцию, она чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщила региональная опергруппа.

После пожара девушку доставили в ​ Ожоговый центр при НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского.

Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, они проходят лечение на дому.

Также в удовлетворительном состоянии четыре пациента реанимации, которых после пожара перевели в палату для интенсивной терапии 3 корпуса больницы имени Семашко. В удовлетворительном состоянии находится ​ 61-летняя пациентка, которую после пожара доставили в ОКБ.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Также появилось видео начала пожара.