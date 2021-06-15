Любимов поручил проверить ливневки в Рязани

Губернатор Николай Любимов поручил проверить ливневые канализации на улицах Рязани, которые подтопило после дождей. Об этом он заявил на
Губернатор обратил внимание, что в Рязани некоторые улицы оказались под водой после ливня.
«Это вполне справедливо вызвало критику жителей города. Действительно, возмутительный факт, когда и без того в сложной дорожной обстановке, из-за непогоды водителям автомобилей приходилось не ехать, а практически плыть по дорогам со всеми негативными последствиями, в том числе потерей номеров. Пешеходам пришлось передвигаться по затопленным тротуарам», — сказал Николай Любимов.
Глава региона добавил, что ситуация «не может быть оправдана подобными происшествиями в ряде других регионов страны».
По его словам, обильные осадки показали ошибки в проектировании при строительстве и ремонте дорог. Любимов заявил, что существующая система не выдерживает большого потока воды и после каждого дождя «по улицам текут реки».
«Это надо исправлять и срочно. Региональному минтрансу и городской администрации необходимо проверить наличие и состояние ливневой канализации на всех улицах, где произошли подтопления. Разобраться с системой проектирования стоков», — сказал губернатор.
Он отметил, что нужно учесть это там, где идут дорожные работы, отработать вопросы с подрядчиками и проконтролировать их работоспособность на других проблемных участках.
«Ливневки должны быть готовы к такому объему воды. А чтобы потом не доделывать и не переделывать, нужно заранее предусматривать все в проекте, контролировать и требовать этого от исполнителей», — подчеркнул глава региона.
Напомним, 12 июня, в Рязани прошел сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публиковали фото и видео в соцсетях.
На Касимовском шоссе поток воды проломил двери автомагазина.