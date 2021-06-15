Любимов поручил проверить ливневки в Рязани

Губернатор обратил внимание, что в Рязани некоторые улицы оказались под водой после ливня. Глава региона добавил, что ситуация «не может быть оправдана подобными происшествиями в ряде других регионов страны».

Губернатор Николай Любимов поручил проверить ливневые канализации на улицах Рязани, которые подтопило после дождей. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 15 июня.

Губернатор обратил внимание, что в Рязани некоторые улицы оказались под водой после ливня.

«Это вполне справедливо вызвало критику жителей города. Действительно, возмутительный факт, когда и без того в сложной дорожной обстановке, из-за непогоды водителям автомобилей приходилось не ехать, а практически плыть по дорогам со всеми негативными последствиями, в том числе потерей номеров. Пешеходам пришлось передвигаться по затопленным тротуарам», — сказал Николай Любимов.

Глава региона добавил, что ситуация «не может быть оправдана подобными происшествиями в ряде других регионов страны».

По его словам, обильные осадки показали ошибки в проектировании при строительстве и ремонте дорог. Любимов заявил, что существующая система не выдерживает большого потока воды и после каждого дождя «по улицам текут реки».

«Это надо исправлять и срочно. Региональному минтрансу и городской администрации необходимо проверить наличие и состояние ливневой канализации на всех улицах, где произошли подтопления. Разобраться с системой проектирования стоков», — сказал губернатор.

Он отметил, что нужно учесть это там, где идут дорожные работы, отработать вопросы с подрядчиками и проконтролировать их работоспособность на других проблемных участках.

«Ливневки должны быть готовы к такому объему воды. А чтобы потом не доделывать и не переделывать, нужно заранее предусматривать все в проекте, контролировать и требовать этого от исполнителей», — подчеркнул глава региона.

Напомним, 12 июня, в Рязани прошел сильный ливень. Улицы города затопило. Жители публиковали фото и видео в соцсетях.

На Касимовском шоссе поток воды проломил двери автомагазина.