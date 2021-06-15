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В Рязанской области двое мужчин обокрали кладбище
Мужчины планировали забирать цветники, чтобы продавать их через фирму ритуальных услуг, принадлежащей родственнице. Ночами они приезжали на кладбища, забирали цветники, отмывали и отдавали для продажи.

В Рязанской области задержали двух мужчин, обокравших кладбище. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Двое жителей Михайловского района сообщили в полицию, что с могил их родственников на кладбище у села Козловка пропали гранитные цветники.

Местные жители рассказали, что ночью у этого кладбища видели автомобиль. Очевидцы запомнили машину, так как было поздно. Полиция выяснила, что автомобиль принадлежит 37-летнему жителю Михайлова.

Мужчину нашли, а также его 48-летнего родственника, который оказался сообщником. Злоумышленников задержали.

Выяснилось, что задержанные украли еще один цветник с кладбища у села Козловка. Цветники изъяли.

По предварительной информации, мужчины планировали забирать цветники, чтобы продавать их через фирму ритуальных услуг, принадлежащей родственнице. Ночами они приезжали на кладбища, забирали цветники, отмывали и отдавали для продажи.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.