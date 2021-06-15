Видео: в Рязани мужчина остановил поток машин, чтобы перевести уток через дорогу

Ролик снят на Солотчинском шоссе около моста через Оку. Мужчина вышел из машины, чтобы перевести уток через дорогу. Для этого он остановил других водителей.