Видео: в Рязани мужчина остановил поток машин, чтобы перевести уток через дорогу
Ролик снят на Солотчинском шоссе около моста через Оку. Мужчина вышел из машины, чтобы перевести уток через дорогу. Для этого он остановил других водителей.
В Рязани мужчина остановил поток машин, чтобы перевести через дорогу уток. Видео РЗН. инфо прислала очевидец во вторник, 15 июня.
Ролик снят на Солотчинском шоссе около моста через Оку. Мужчина вышел из машины, чтобы перевести уток через дорогу. Для этого он остановил других водителей.
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