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Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19
В Европе «взлет» был полтора месяца назад, а сейчас большой подъем заболеваемости наблюдается в России. Мэр столицы добавил, что он выше, чем в апреле-мае 2020 года и достиг пика, который был в декабре 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве число выявленных случаев коронавируса за последние дни выросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Об этом передает ТАСС.

По словам Собянина, у COVID-19 коварная история. Он отметил, что в Европе «взлет» был полтора месяца назад, а сейчас большой подъем заболеваемости наблюдается в России. Мэр столицы добавил, что он выше, чем в апреле-мае 2020 года и достиг пика, который был в декабре 2020 года.

Собянин призвал жителей Москвы пройти вакцинацию.

Напомним, дни с 15 по 19 июня в столице объявили нерабочими.