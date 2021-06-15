Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19

В Европе «взлет» был полтора месяца назад, а сейчас большой подъем заболеваемости наблюдается в России. Мэр столицы добавил, что он выше, чем в апреле-мае 2020 года и достиг пика, который был в декабре 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве число выявленных случаев коронавируса за последние дни выросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Об этом передает ТАСС .

По словам Собянина, у COVID-19 коварная история. Он отметил, что в Европе «взлет» был полтора месяца назад, а сейчас большой подъем заболеваемости наблюдается в России. Мэр столицы добавил, что он выше, чем в апреле-мае 2020 года и достиг пика, который был в декабре 2020 года.

Собянин призвал жителей Москвы пройти вакцинацию.

Напомним, дни с 15 по 19 июня в столице объявили нерабочими.