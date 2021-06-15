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Число заболевших COVID-19 рязанцев превысило 30 тысяч
Всего число заражений в регионе достигло 30024 человека. Данные на вторник, 15 июня, приводит федеральный оперативный штаб.

В Рязанской области выявили 54 новых случая заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб во вторник, 15 июня. Всего число заражений в регионе достигло 30024 человека.

Выздоровел за сутки 53 рязанца, всего вылечились 28 496 человек.

За сутки летальных исходов не зафиксировано. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 564 жителя Рязанской области.