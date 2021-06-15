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Четверо рязанцев стали победителями Всероссийских соревнований по боксу
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы Героя России, генерал-полковника В.А. Шаманова прошли в рязанской Академии единоборств.

Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы Героя России, генерал-полковника В.А. Шаманова прошли в рязанской Академии единоборств.

В них приняли участие 74 боксера из 25 регионов страны. Рязанскую область представляли 14 спортсменов.

По итогам соревнований четверо рязанцев заняли первые места: Сергей Шитов в весовой категории до 49 килограммов, Данила Исаев в категории до 64 килограммов, Василий Зайцев в категории до 69 килограммов и Александр Забарин в категории свыше 91 килограмма.

Кроме того, в тройку лучших вошли Сомон Хабибов — третье место в категории до 60 килограммов, Федор Малышкин — третье место в весовой категории до 64 килограммов, Иван Гольский — третье место в категории до 75 килограммов, Денис Каплич — второе место в категории до 81 килограмма, Даниил Дубовский — второе место в категории свыше 91 килограмма.

Владимир Шаманов высоко оценил организацию турнира, уровень спортивной подготовки боксеров и педагогическое мастерство тренеров.