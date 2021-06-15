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Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП под Рязанью
ДТП произошло примерно в 18:28 на 60-ом километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань». 24-летний житель Рязанской области на Toyota Rav4 столкнулся с Kia Sportage, которым управлял 27-летний рязанец.

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего 9 июня, под Рязанью у «Некоторого царства». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 18:28 на 60-ом километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань». 24-летний житель Рязанской области на Toyota Rav4 столкнулся с Kia Sportage, которым управлял 27-летний рязанец.

Водитель Toyota Rav4 погиб. Водителя Kia Sportage и двухлетнего пассажира доставили в больницу.

Очевидцев попросили обращаться о телефону (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12 корпус 1, кабинет 13.