Волонтерам нужна помощь в поисках пропавшего пенсионера в Касимовском районе
В «ЛизаАлерт» объявили о том, что для поисков пропавшего 83-летнего жителя Касимовского района нужны добровольцы. Евгений Александрович Чураев 1938 года рождения уехал из дома в деревне Сиверка в неизвестном направлении в субботу, 12 июня.
В «ЛизаАлерт» объявили о том, что для поисков пропавшего 83-летнего жителя Касимовского района нужны добровольцы.
Сбор волонтеров пройдет в деревне Сиверка на улице Кулюжевка с 16:30. Инфорг — Паника Ирина, телефон: +7 (920) 953-77-70
Напомним, Евгений Александрович Чураев 1938 года рождения уехал из дома в деревне Сиверка в неизвестном направлении в субботу, 12 июня.