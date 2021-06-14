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Волонтерам нужна помощь в поисках пропавшего пенсионера в Касимовском районе
В «ЛизаАлерт» объявили о том, что для поисков пропавшего 83-летнего жителя Касимовского района нужны добровольцы. Евгений Александрович Чураев 1938 года рождения уехал из дома в деревне Сиверка в неизвестном направлении в субботу, 12 июня.

В «ЛизаАлерт» объявили о том, что для поисков пропавшего 83-летнего жителя Касимовского района нужны добровольцы.

Сбор волонтеров пройдет в деревне Сиверка на улице Кулюжевка с 16:30. Инфорг — Паника Ирина, телефон: +7 (920) 953-77-70

Напомним, Евгений Александрович Чураев 1938 года рождения уехал из дома в деревне Сиверка в неизвестном направлении в субботу, 12 июня.