Волонтерам нужна помощь в поисках пропавшего пенсионера в Касимовском районе

В «ЛизаАлерт» объявили о том, что для поисков пропавшего 83-летнего жителя Касимовского района нужны добровольцы. Евгений Александрович Чураев 1938 года рождения уехал из дома в деревне Сиверка в неизвестном направлении в субботу, 12 июня.