В Рязанской области выявили три случая клещевого боррелиоза

В текущем сезоне в Рязанской области выявили три случая заражения клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В текущем сезоне в Рязанской области выявили три случая заражения клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в понедельник, 14 июня.

По данным оперативного мониторинга, на прошлой неделе к медикам по поводу укусов клещей обратились 138 человек, в том числе 50 детей. Это ниже аналогичного периода прошлого года и среднемноголетних показателей. Наибольшее количество обращений зарегистрировано Рязани, Рязанском, Скопинском, Клепиковском, Кораблинском, Спасском и Рыбновском районах.

При исследовании клещей, доставленных в лабораторию, в 16,2% случаев обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. В 1,8% случаев выявлены возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В этом сезоне зарегистрировано три случая иксодового клещевого боррелиоза. Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма — серьезное инфекционное заболевание. Болезнь может привести к поражению нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и оболочки головного мозга, приводя к инвалидности и даже смерти.