В Рязанской области выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области выявили 55 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб в понедельник, 14 июня. Всего число заражений в регионе достигло 29 970.

В Рязанской области выявили 55 новых случаев заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб в понедельник, 14 июня. Всего число заражений в регионе достигло 29 970.

Выздоровел за сутки 51 рязанец, всего вылечились 28 443 человека.

За сутки зафиксировали еще два летальных исхода, всего за время пандемии от коронавируса скончались 564 жителя Рязанской области.

Напомним, ученые предупредили об изменении общих симптомов коронавируса.