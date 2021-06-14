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В Рязанской области 15 июня потеплеет до 29 градусов
В Рязанской области во вторник, 15 июня, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области во вторник, 15 июня, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Местами ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами прогнозируют туман.

Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/с.