В Рязани водитель маршрутки «завис» в смартфоне за рулем

В Рязани пассажиры маршрутки заметили, что водитель в пути отвлекся на свой смартфон и практически перестал смотреть на дорогу. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.

В Рязани пассажиры маршрутки заметили, что водитель в пути отвлекся на свой смартфон и практически перестал смотреть на дорогу. Видео прислали РЗН. инфо очевидцы.

По словам автора, кадры сняты вечером в воскресенье, 13 июня.

«Ехала на 47-й маршрутке и наблюдала, как водитель выбирает себе шмотки», — рассказала девушка.