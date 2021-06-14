В Рязани у пенсионера украли телевизор, пока он ходил в магазин

В Рязани 72-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что из его квартиры пропал телевизор. Пенсионер вернулся домой из магазина и заметил пропажу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани 72-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что из его квартиры на улице Советской Армии пропал телевизор. Пенсионер вернулся домой из магазина и заметил пропажу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские осмотрели входную дверь и окна, но следов взлома не обнаружили. Возникла версия, что дверь открыли ключом. В последнее время пенсионер жил один и удивился, что кто-то в его отсутствие смог беспрепятственно забраться в квартиру.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что раньше взрослый сын пенсионера жил по соседству, но недавно он умер. До этого он часто приводил домой друзей и выпивал с ними.

Оперативники предположили, что кто-то из приятелей сына мог после его смерти воспользоваться ключом. Полицейские начали разыскивать подозреваемых. Они выяснили, что к преступлению может быть причастен 31-летний рязанец. Мужчина кому-то обмолвился, что воспользовался наследством умершего приятеля.

Сотрудники полиции разыскали мужчину и установили, что он причастен к хищению. Ранее рязанец он судим за кражу и мошенничество. Злоумышленника задержали. Выяснилось, что похищенный телевизор он сбыл случайному знакомому. Краденое нашли и изъяли.

По предварительной информации, рязанец еще при жизни приятеля взял его ключ и сделал дубликат.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.