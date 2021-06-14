В Касимовском районе пропал пожилой мужчина

В Касимовском районе пропал пожилой мужчина. Евгений Александрович Чураев 1938 года рождения уехал из дома в деревне Сиверка в неизвестном направлении в субботу, 12 июня.

В Касимовском районе разыскивают 83-летнего пенсионера. Информация размещена в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Евгений Александрович Чураев 1938 года рождения уехал из дома в деревне Сиверка в неизвестном направлении в субботу, 12 июня.

С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы:рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет: серый плащ, серые штаны, зеленая камуфляжная кепка, черные сапоги. С собой: ярко фиолетовый велосипед Stels, черно-зеленая клетчатая тканевая сумка.