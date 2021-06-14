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Рязанцев предупредили о тумане и грозе
Жителей Рязанской области предупредили о том, что ночью и утром 14 июня местами на территории региона ожидается гроза, ливневый дождь, усиление ветра порывами 15 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителей Рязанской области предупредили о том, что ночью и утром 14 июня местами на территории региона ожидается гроза, ливневый дождь, усиление ветра порывами 15 м/с. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

В отдельных районах ожидается туман с видимостью 200-500 м.

При тумане возникают факторы опасности: снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Жителей просят быть внимательными и осторожными.