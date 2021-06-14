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Роспотребнадзор рассказал, есть ли влияние вакцины на возможность иметь детей
В Роспотребнадзоре рассказали, что российские вакцины от COVID-19 не влияют на способность иметь детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре рассказали, что российские вакцины от COVID-19 не влияют на фертильность. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении подчеркивается, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных.

Негативных последствий выявлено не было. Избегать беременности после вакцинации от COVID-19 не нужно, пояснили специалисты.

Также отмечается, что нет доказательств влияния какой-либо вакцины, включая антиковидные, на способность к деторождению.