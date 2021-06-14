Роспотребнадзор предупредил о возможности заболеть COVID-19 после прививки

В Роспотребнадзоре предупредили, что человек, привившийся от коронавируса, может все равно заразиться вирусом. Но причиной этому будет не вакцина.

В Роспотребнадзоре предупредили, что человек, привившийся от коронавируса, может все равно им заразиться. Но причиной этому станет не вакцина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что при возникновении симптомов, в том числе ОРВИ, привитый человек должен сразу же обратиться к медикам и сдать ПЦР-тест.

Сама вакцина от COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста, потому что при тестировании проверяют наличие активного заболевания, а не иммунитет.

На сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Напомним, ученые предупредили об изменении общих симптомов коронавируса.