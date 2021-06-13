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В Рязанской области от коронавируса за неделю скончались 16 человек
За неделю с 7 по 13 июня от COVID-19 умерли 16 жителей Рязанской области. Зафиксировано 300 случаев заражения. Выздоровели за неделю 283 рязанца.

За неделю с 7 по 13 июня от COVID-19 умерли 16 жителей Рязанской области. Зафиксировано 300 случаев заражения. Выздоровели за неделю 283 рязанца.

По данным федерального оперштаба на утро воскресенья, 13 июня, в регионе за сутки выявили 53 случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели 29 915 рязанцев.

За сутки выздоровели 49 человек, всего — 28 392. Летальных исходов не зафиксировано, всего за время пандемии умерли 562 жителя области.

Напомним, ученые из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 12 июня, объявил о новых ограничениях из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице.