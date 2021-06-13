В Рязанской области 14 июня продолжатся дожди

В Рязанской области в понедельник, 14 июня, днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью также местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

В Рязанской области в понедельник, 14 июня, днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ночью также местами кратковременный дождь, гроза, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха по области ночью составит +10…+15 градусов, днем +22…+27 градусов.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный, 5-10 м/с, днем при грозе местами порывы до 15 м/с.