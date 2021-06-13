В Рязани на 15 остановках разместили плакаты о мошенниках

Рязанская полиция продолжает предостерегать горожан о дистанционном мошенничестве, плакатами оборудовали еще 15 остановок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанская полиция продолжает предостерегать горожан о дистанционном мошенничестве, плакатами оборудовали еще 15 остановок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Остановки с плакатами по профилактике дистанционного мошенничества расположены на площадях Мичурина и Победы, у Полетаевского рынка, на улицах Грибоедова, Вокзальной, Есенина, Ленина, Новоселов, Свободы, Дзержинского, на Первомайском проспекте и на Московском шоссе, у городской больницы № 4.

В последнее время участились случаи дистанционного мошенничества, когда злоумышленники звонят по телефону как сотрудники службы безопасности банка, выманивают персональные данные и сведения о банковской карте и похищают сбережения.

Профилактическая информация размещена в торговых центрах, в общественном транспорте и на баннерах. Полицейские обращаются к населению на улицах, беседуют, предупреждают и вручают памятки. Профилактика проводится во всех районах области.

Полиция призывает рязанцев быть внимательными при звонках с незнакомых номеров. Даже если человек представляется сотрудником банка, ни в коем случае не сообщайте ему свои реквизиты банковских карт, не осуществляйте денежные переводы. Сотрудники безопасности банка никогда не звонят по поводу проблем со счетом!