В Рязани молодые люди украли товар из магазина спортивного питания
В рязанском ТЦ «Барс на Московском» двое молодых людей не оплатили товар в магазине спортивного питания и ушли с ним. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.
В рязанском ТЦ «Барс на Московском» двое молодых людей не оплатили товар в магазине спортивного питания и ушли с ним. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.
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«Есть время, чтобы оплатить случайно не оплаченный товар, будем рады видеть», — говорится в подписи к ролику.