В Рязани молодые люди украли товар из магазина спортивного питания

В рязанском ТЦ «Барс на Московском» двое молодых людей не оплатили товар в магазине спортивного питания и ушли с ним. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В рязанском ТЦ «Барс на Московском» двое молодых людей не оплатили товар в магазине спортивного питания и ушли с ним. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео появилось в соцсетях в воскресенье, 13 июня.

«Есть время, чтобы оплатить случайно не оплаченный товар, будем рады видеть», — говорится в подписи к ролику.