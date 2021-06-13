В Омской области пьяный мужчина зарезал дочь и ранил жену
Пьяный житель села в Омской области убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену. Об этом сообщила РИА Новости в воскресенье, 13 июня, представитель СУ СК по региону.
Пьяный житель села в Омской области убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену. Об этом сообщила РИА Новости в воскресенье, 13 июня, представитель СУ СК по региону.
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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится в больнице, решается вопрос об его аресте.