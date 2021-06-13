В Омской области пьяный мужчина зарезал дочь и ранил жену

Пьяный житель села в Омской области убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену. Об этом сообщила РИА Новости в воскресенье, 13 июня, представитель СУ СК по региону.

Пьяный житель села в Омской области убил ножом свою 15-летнюю дочь, а также тяжело ранил жену. Об этом сообщила РИА Новости в воскресенье, 13 июня, представитель СУ СК по региону.

Ранее в группе « Инцидент. Омск » появилась информация о том, что трагедия произошла в селе Пристанском. По словам местных жителей, отец четырех детей в приступе белой горячки напал на жену, сына и старшую дочь с ножом. От полученных ранений девочка на месте скончалась, жена и сын госпитализированы. После этого мужчина якобы пытался покончить с собой, но выжил.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится в больнице, решается вопрос об его аресте.