В Москве шестилетний мальчик погиб под винтами катера

В Строгино шестилетний ребенок погиб, упав с катера на Москве-реке. Он попал под винты, сообщает телеграм-канал Mash.

В Строгино шестилетний ребенок погиб, упав с катера на Москве-реке. Он попал под винты, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, семья мальчика каталась на водных лыжах. Ребенок был на борту, перевалился за ограждение и упал в воду, попав под катер. Ребенка пытались спасти медики, но он скончался, не приходя в сознание.

На месте работают следователи.