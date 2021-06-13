В Кальном и Песочне восстановили подачу электроэнергии

В Рязани в микрорайонах Кальном и Дашково-Песочне восстановили подачу электроэнергии. Света в домах жителей не было в ночь на воскресенье, 13 июня.

В Рязани в микрорайонах Кальном и Дашково-Песочне восстановили подачу электроэнергии. Света в домах жителей не было в ночь на воскресенье, 13 июня.

Аварийное отключение электричества произошло в домах на Касимовском шоссе, на улицах Новоселов, Зубковой, Быстрецкой, Кальной, Большой 12 июня в 21:50.

Электроэнергия по этим адресам была восстановлена в воскресенье в 05:50, сообщает пресс-служба мэрии.