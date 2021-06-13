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В Челябинской области Cadillac из свадебного кортежа сбил двух школьниц
Водитель Cadillac Escalade сбил двух девочек на пешеходном переходе в Троицке Челябинской области. Видео момента ДТП попало появилось в соцсетях. Возбуждено уголовное дело.

Водитель Cadillac Escalade сбил двух девочек на пешеходном переходе в Троицке Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

Видео момента ДТП появилось в соцсетях. По данным ряда телеграм-каналов, автомобиль двигался в составе свадебного кортежа. Водитель вылетел на пешеходный переход на высокой скорости и сбил детей.

По данным полиции, ДТП произошло в 14:20 по местному времени на улице Гагарина в субботу, 12 июня. По предварительной информации, 57-летний мужчина за рулем автомобиля Cadillac Escalade сбил двух девочек 11 и 13 лет. Обеих пострадавших госпитализировали с травмами.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.