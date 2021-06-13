При въезде в Ивановскую область ввели особые правила из-за коронавируса

На въезде в Ивановскую область установили посты ДПС из-за ухудшения эпидобстановки. Особые правила действуют для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям.

На въезде в Ивановскую область установили посты ДПС из-за ухудшения эпидобстановки. Особые правила действуют для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям, сообщает в воскресенье, 13 июня, пресс-служба регионального УМВД.

Причина такого решения оперативного штаба — ухудшение эпидситуации в Москве. По прибытии в регион не нужно соблюдать самоизоляцию или предоставлять справки тем, кто прошел полный курс вакцинации. Свободно въехать в область могут также граждане с отрицательным тестом на COVID-19, которой был сделан не ранее, чем за три дня до въезда, а также имеющие справку о наличии антител с 1 января 2021 года.

Эти же правила касаются приема и размещения в гостиницах, пансионатах, домах отдыха.